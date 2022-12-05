В сети появилось видео с поиска двух несовершеннолетних девочек в Томске

Волонтеры и добровольцы поделились видеозаписью с поиска пропавших девочек в Томске. 7-летняя Ксюша и 11-летняя Айша до сих пор не нашлись.

Напомним, что дети ушли из дома 5 декабря и до сих пор не вернулись. Ранее сообщалось, что в поиске задействовано 120 человек, но на данный момент число добровольцев увеличилось до 167.

«К поиску прислоняется все больше компаний и неравнодушных людей. На горячую линию поступил звонок от Самоката, они готовы распространять информацию о пропавших детях среди своих сотрудников», - сообщает пресс-служба «ЛизаАлерт» по Томской области.

Фото: ЛизаАлерт

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).