В Томске 120 человек ищут потерявшихся маленьких девочек

Фото: "Регион-70"

В Томске на данный момент 120 человек ищут потерявшихся несовершеннолетних девочек. Волонтеры активно рассылают информацию в СМИ и социальных сетях, сообщает пресс-служба отряда "ЛизаАлерт".

Напомним, что в Томске пропало два ребенка, семилетняя и одиннадцатилетняя девочки. Несовершеннолетние ушли из дома 5 декабря и до сих пор не вернулись.

Фото: ЛизаАлерт

"В поиске принимают участие сотрудники полиции и следственного комитета. К поиску подключились оператор сотовой связи Мегафон и компания Яндекс. Сделана рассылка всем абонентам сети мегафон находящимся в месте пропажи детей. Яндекс рассылает ориентировку во всех своих сервисах", - рассказали в пресс-службе.

Волонтеры поисково-спасательного отряда отмечают, что сейчас очень важно внимание каждого жителя Томска.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).