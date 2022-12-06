Аршавин, Семшов и Алдонин сыграли в футбол с томскими школьниками

В фестивале футбола приняли участие более 300 детей из Томска и Томской области. Фото: Ксения Высотина

Звезды российского футбола Андрей Аршавин, Евгений Алдонин, Игорь Семшов, Руслан Пименов, Дмитрий Сенников и Елена Терехова провели мастер-классы для учеников томских спортивных школ в манеже «Восход», передает корреспондент «КП-Томск» с места событий.

Фото: Ксения Высотина

Экс-игроки сборной России посетили Томск в рамках проекта РФС «Футбол в школе». Во вторник в «Восходе» почетные гости вместе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром приняли участие в открытии фестиваля футбола для более чем 300 детей из разных районов области, их родителей и тренеров.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

По словам экс-игрока сборной России и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина, задача проекта — сохранить у детей любовь к футболу.

«Наша цель — чтобы дети, которые сегодня ходят в [спортивные] школы, полюбили футбол или хотя бы заинтересовались, остались в нем. Необязательно, чтобы они продолжали как профессионалы», — поделился Аршавин с журналистами.

Фото: Ксения Высотина

После открытия игроки провели для детей мастер-классы в формате групп, продемонстрировав технику владения мячом и различные финты. Правда, перед этим некоторым из них пришлось согласиться на совместные фото и автографы: особенно большая толпа собралась вокруг Андрея Аршавина. Затем игроки принесли ворота и провели с детьми импровизированные матчи.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Футбольный праздник в Томске продолжится в среду, в 12 часов 7 декабря в спортивном комплексе «Юпитер» пройдет открытие регионального финала проекта «Мини-футбол — в школу». В рамках открытия вновь пройдут мастер-классы, фото- и автограф-сессии с участием российских звезд.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина