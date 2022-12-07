"Все были в трех минутах от инфоповода": мэр Стрежевого рассказал о возможной отставке из-за высказывания про деревянные зодчества

Фото: telegram-канал "Мэр Стрежевого"

Мэр Стрежевого Валерий Дениченко рассказал в своем telegram-канале о возможной отставке из-за высказывания про деревянные зодчества и несуразность Томска.

Напомним, что Валерий Дениченко в минувший вторник посетил Томск с рабочей поездкой. В своем Telegram-канале Дениченко поделился впечатлениями от визита, признавшись, что Томск ему не нравится.

"Сегодня вы все были в трех минутах от инфоповода - "Мэр Стрежевого подал в отставку"", - написал глава Стрежевого.

Мэр Стрежевого также написал, что свои посты в блоге он считает законченными материалами без единого лишнего знака.

"Я стараюсь много не писать. Стараюсь, чтобы читателю было интересно. И подвожу его к какому-то выводу содержанием статьи от начала до конца. Если переставить в материале буквы, слова или вообще отрезать его часть, то смысл исказится и выводы могут быть совершенно иными", - пишет Валерий Дениченко.