В Томске стоимость проезда на автобусах могут повысить до 35 рублей в 2023 году

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Пресс-служба мэрии Томска сообщает о прошедшей встречи с городскими перевозчиками. На встрече поступило предложение повысить не менее, чем на четыре рубля проезд в городском общественном транспорте.

«Перевозчики обратились к мэрии Томска с предложением о повышении тарифа за проезд в общественном транспорте с начала 2023 года не менее чем на 4 рубля. Этот вопрос обсуждался вчера на ежегодной встрече представителей администрации и компаний-перевозчиков. По их словам, оплату за проезд в маршрутном и электротранспорте необходимо повысить до 28 рублей, вечерний (после 21.00) – до 35 рублей», - говорится в сообщении.

Такое предложение для перевозчиков было не безосновательным. По их словам, цены на горюче-смазочные материалы и запасные части выросли. Кроме того, спикеры привели в пример опыт других городов, которые уже повысили стоимость на проезд в городском транспорте до необходимой суммы.

Заместитель мэра, начальник департамента городского хозяйства, Руслан Абасов отметил, что в данном вопросе нужно оценить все рационально и не допустить резкого скачка цен. Скачок способен спровоцировать недовольство от горожан, а также ударит по карману.