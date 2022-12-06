В Томске дума внесла поправки по отмене выборов мэра

Фото: пресс-служба Думы Томска

Депутаты городской думы Томска поддержали изменения в городской Устав об отмене прямых выборов мэра и замене их конкурсной процедурой. Заседание Думы прошло во вторник, 6 декабря.

Проект решения был одобрен с поправкой, которую внесли в последний момент депутаты Василий Еремин и Давид Аветян. Поправка касается изменений процедуры выборов градоначальника в Думе: они будут проходить не простым большинством, а квалифицированным двумя третями голосов, с тайным голосованием.

Проект решения с поправкой поддержали 25 депутатов, четыре проголосовали против, еще трое воздержались.

Таким образом, для утверждения мэра города из числа представленных конкурсной комиссией ему необходимо набрать голоса не 19, а 25 депутатов Думы.

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