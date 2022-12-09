Власти Томска: цену проезда можно повышать можно только при улучшении качества перевозок

Фото: Анна Ковалёва / Ксения Высотина

Городские власти Томска провели выездное совещание по поводу работы городского маршрутного транспорта. На автобусах маршрутов №23, №26 и №13/14 проехали и.о. мэра Михаил Ратнер, председатель комитета по организации пассажироперевозок Ольга Свахина и руководитель ЦОиКП Павел Врублевский.

Напомним, на прошлой неделе перевозчики попросили у городских властей повышения тарифов с 24 сразу до 28 рублей, сославшись на рост цен на горюче-смазочные материалы и запасные части. После этого в администрации Томска получили множество жалоб на качество услуг.

По действующему муниципальному контракту цены на проезд в томском городском транспорте ежегодно повышаются на 1 рубль.

«Основные жалобы, которые озвучили томичи, касались несоблюдения интервалов движения, грубого обслуживания. Глава города и сам убедился в правдивости этой информации», — отметили в горадминистрации.

По итогам совещания Михаил Ратнер заметил, что повышать тарифы свыше 1 рубля можно только при условии повышения качества перевозок.

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