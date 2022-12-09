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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 3:22

В Томске в крупном пожаре на Грузинской никто не пострадал

Инцидент произошел 9 декабря 2022 года
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Регион-70 Томск

Фото: Регион-70 Томск

Очевидцы сообщили, что 9 декабря, в пятницу, в Октябрьском районе на "спичке" произошел пожар. "КП-Томск" в МЧС по Томской области предоставили официальную информацию - пострадавших нет. В телеграм-канале экстренная служба выложила детали произошедшего.

"9 декабря в 07:13 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в 1-этажном бревенчатом жилом доме с дощатой верандой по адресу: ул. Грузинская, 28", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент прибытия специалистов брусовый дом был полностью охвачен огнем. В результате пожара сгорела обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи. Кроме того, полностью сгорела веранда. Общая площадь пожара составила 48 квадратных метра.

Специалисты устанавливают причину пожара, в тушении принимало участие 14 человек. С момент обращения до полной ликвидации прошло 48 минут.

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