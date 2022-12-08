Квартира пенсионера в Томске ушла с молотка из-за 40-тысячного долга

Фото: Виктор Гусейнов / Владимир Веленгурин

Житель Томска пенсионного возраста лишился квартиры из-за долга в 40 тысяч рублей, недвижимость рыночной стоимостью более 2 миллионов рублей конфисковали и продали на торгах, сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

По обращению томича прокуратура провела проверку и выяснила, что квартира является единственным жильем как для самого пенсионера, так и для его тети-инвалида, находящейся на иждивении. Вместе с тем, в его собственности находилось еще одно помещение. которое было признано непригодным для проживания (нет отопления, водоснабжения, канализации и утепления стен) уже после ареста жилой квартиры.

Прокуратура Кировского района обратилась в суд для признания результатов торгов и договора о купле-продаже с новым собственником недействительными на том основании, что второе строение в собственности пенсионера не пригодно для проживания. Суд удовлетворил требования, вернув пенсионеру недвижимость.

Отмечается, что к моменту публикации решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Обновлено 8 декабря в 11.15 : в связи с исправленным пресс-релизом прокуратуры в тексте изменена величина долга с 10 до 40 тысяч рублей и уточнен факт наличия в собственности заявителя второго жилого помещения.

Читайте также: В Томске СК проводит проверку по факту обнаружения тела женщины в пожаре

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.