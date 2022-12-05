В Томске пропали две несовершеннолетние девочки

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно). Фото: "ЛизаАлерт"

В Томске пропали несовершеннолетние девочки. Волонтеры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" просят помощи томичей в поисках 7-летней Ксюши и 11-летней Айши.

"Помогите найти детей! Пропала Шутова Ксения, 7 лет (2015 г.р.) и Зоирова Айша, 11 лет.

5 декабря 2022 года ушли из дома и не вернулись", - говорится в сообщении.

Приметы девочек:

Ксения - рост 136 см, нормального телосложения, волосы темно-русые длинные, глаза карие. Была одета в серо-зеленый пуховик, светло-синие джинсы, серебристые сапоги и желтую шапку.

Айша - рост 133 см, худощавого телосложения, волосы темные-русые, глаза серо-голубые. Была одета в светло-зеленую куртку, черные штаны, черные ботинки и красную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавших, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).