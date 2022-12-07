За неделю в Томской области выявили четыре новых случая свиного гриппа

Фото: Артем Килькин / Светлана Маковеева

На минувшей неделе в Томской области было выявлено восемь новых случаев гриппа типов A и B, из них четыре — пандемического варианта H1N1 (свиного гриппа), сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Томской области.

Напомним, неделей ранее в Томской области выявили три первых случая свиного гриппа в эпидсезоне. Таким образом, общее количество случаев достигло семи.

«На территории Томской области выявлены 4 случая гриппа типа А (H1N1, пандемический вариант 2009 года), 3 случая гриппа типа А (без уточнения варианта), 1 случай гриппа В», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В Томской области продолжают регистрировать вирусы негриппозной этиологии, а также COVID-19: во вторник сообщили о 43 новых случаях коронавируса.

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