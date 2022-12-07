Мазур подытожил работу Томской области по предупреждению ЧС

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур подытожил работу региона по предупреждению ЧС. Сегодня, 7 декабря, прошло совещание по подведению итогов работы в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации области.

"В совещании приняли участие заместители губернатора, главный федеральный инспектор по Томской области Владимир Сирчук, представители силовых ведомств, сотрудники сферы гражданской обороны, пожарной охраны и обеспечения безопасности людей на водных объектах, спасатели и главы муниципалитетов по видеоконференцсвязи", - говорится в сообщении.

Ранее уже сообщалось, что на данном совещании с докладом выступил глава ГУ МЧС по Томской области Андрей Андреев. Он доложил властям, что в регионе только 72% бомбоубежищ готовы к использованию.

Помимо этого, начальник управления заявил, что территориальная подсистема РСЧС завершает 2022 год без осложнений. Он подчеркнул, что ЧС в регионе не произошло.

"Режим повышенной готовности в связи с лесными пожарами в регионе в этом году вводился четыре раза. Лесных пожаров зафиксировано 250, их площадь увеличилась вдвое по сравнению с 2021 годом. Однако, благодаря предпринятым мерам, обстановку удалось удержать под контролем", - добавил Андреев.

Владимир Мазур, в свою очередь, отметил рост количества бытовых пожаров. Губернатор напомнил, что на пожарах за год погибли 55 человек, в том числе девять детей. На воде погибли 39 человек, из которых шесть - дети.

"Ситуацию нужно исправлять. Мы рассмотрели её на нашей комиссии, выработали ряд мер. Буду сам контролировать их исполнение", - сказал глава области.

В ходе совещания Мазур потребовал доклад начальника регионального управления МЧС разобрать на цитаты, а также выделить каждому муниципалитету его проблему, поставить на контроль и на следующем заседании доложить об исправлении.