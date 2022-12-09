В Томске заработала новогодняя иллюминация. Фото: Ксения Высотина

Первый этап подготовки Томска к празднованию Нового года близок к завершению: в городе зажгли новогодние огни вечером 9 декабря, около 17.00, передает корреспондент «КП-Томск» с Новособорной площади.

Фото: Ксения Высотина

По словам корреспондента, на главной площади города праздничную иллюминацию начали включать с перетяжек над катком и проспектом Ленина. При этом новая елка, которую городу подарили к Новому году, пока еще не смонтирована. Позже в мэрии уточнили, что на елках города включат иллюминацию 17 декабря.

Фото: Ксения Высотина

На площади продолжают работу мастера «Хрустального Томска», которые украшают город ледовыми скульптурами.

Фото: Ксения Высотина

Ранее городские власти сообщали, что город к Новому году украсили 90 световых перетяг, около 600 декоративных консолей и 9 светодиодных фонтанов.

Фото: Ксения Высотина

Напомним, помимо Новособорной площади, новогодние елки начали устанавливать и в других общественных местах по всему городу. Также постепенно начинают работу катки — их в Томске запланировано более 30 — и ледовые городки.

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина