Тренеры Академии ФК «Томь» опубликовали обращение к Владимиру Мазуру

Фото: ФК «Томь» / пресс-служба администрации Томской области

Сотрудники футбольного клуба «Томь» и Академии в пятницу обратились к губернатору Томской области Владимиру Мазуру. Видеообращение опубликовали в социальных сетях команды.

Напомним, в ноябре тренировки детей уже приостанавливались из-за долгов клуба: тренерам не платили заработную плату с лета. С сотрудниками клуба как минимум дважды встретился замгубернатора Анатолий Рожков: ранее сообщалось, что он пообещал тренерам назвать сроки по погашению задолженности к 12 декабря. Именно на этот день намечена встреча сотрудников Академии с Владимиром Мазуром.

«Вы неоднократно публично заявляли, что сохраните Академию в полном объеме, не бросите детей и решите вопросы футбольного клуба в самое кратчайшее время. <...> Неоднократные встречи с замгубернатора Рожковым Анатолием Михайловичем не дали никаких конкретных результатов. <...> Мы требуем встречи с вами в понедельник, 12 декабря. Ждем вашего ответа и решительных действий», — заявили сотрудники клуба.

В «Томи» подчеркнули, что сотрудники планировали остановить тренировки еще в четверг, 8 декабря, но отложили решение до встречи с губернатором.

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