"Боялся, что не успеем": томич рассказал о том, как искал вместе с волонтерами несовершеннолетних девочек

Фото: "ЛизаАлерт"

Вчера, 5 декабря, в Томске во всех социальных сетях поднялся шум. В городе пропали 11-летняя и 7-летняя девочки. На поиски детей вышло более 200 человек. Одним из них был 30-летний Егор, обычный житель Томска, который не остался равнодушным.

"Пока домой ехал в "Регион-70" увидел ориентировку и начал сначала друзьям и коллегам в общий чат сбрасывать. Когда уже вернулся домой, появилась информация о сборе и что уже много людей выехало на место поиска, решил, что не могу остаться в стороне", - рассказал Егор.

Фото: "Регион-70"

Поиск девочек начался в 19.00 по адресу пер. Ботанический, 3. К 20.30 на парковке собралось более 100 человек добровольцев, волонтеров, полиции, МЧС и даже сотрудники следственного комитета.

"В поиске принимают участие сотрудники полиции и следственного комитета. К поиску подключились оператор сотовой связи Мегафон и компания Яндекс. Сделана рассылка всем абонентам сети мегафон находящимся в месте пропажи детей. Яндекс рассылает ориентировку во всех своих сервисах", - писали в пресс-службе "ЛизаАлерт" во время активного поиска девочек.

Томич Егор приехал на парковку к 20.00, мужчина рассказал, что на месте было много народу, всех мучал только один вопрос: "как мы можем помочь?"

"Меня попросили разослать ориентировку всем контактам в телефоне, кто бы мог находится в Томске. Некоторые сразу же отправились в город на поиски вместе с полицией. Все очень боялись, что мы можем не успеть...Сами понимаете, время - ночь, на улице темень и ко всему этому мороз. А на панике в голову страшные мысли лезут", - рассказал мужчина.

Фото: "Регион-70"

К 22.50 в своих социальных сетях ориентировку выложил губернатор Томской области Владимир Мазур. На протяжении всего поиска, глава региона находился на связи с полицейскими, которые были задействованы в поиске. Примерно в это же время СК по Томской области уведомило, что следователи проводят проверку по факту исчезновения девочек.

И вот, около 23 часов волонтерам поступает информация, что сотрудниками ГИБДД девочки были обнаружены. Детей нашли в Октябрьском районе.

Девочки сразу же были доставлены родителям, а всем добровольцам была выражена большая благодарность за помощь в поиске.