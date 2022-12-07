В Томской области мужчина погиб под волокушей трактора

Фото: прокуратура Томской области

В Томской области в Александровском районе 49-летний житель мужчина попал под волокушу трактора. Сам пассажир трактора являлся жителем с. Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"06 декабря 2022 года в вечернее время на 107 км дороги «Медведево - Пионерный» в Александровском районе Томской области на территории организации, занимающейся лесозаготовкой, погиб 49-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина, будучи пассажиром трактора с прицепом - волокушей, выпал из кабины во время движения и попал под волокушу.

На данный момент прокуратура Александровского района контролирует установление всех обстоятельств инцидента.

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