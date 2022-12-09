Судебные приставы в Томске заявили о намерении лишить пенсионера квартиры за долги

Фото: Алексей Фокин / Алексей Булатов

УФССП России по Томской области намерена обжаловать решение прокуратуры о признании недействительными результатов торгов, на которых была продана квартира пенсионера-должника, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в прокуратуре сообщили, что квартиру должника арестовали и реализовали на торгах из-за долга в 10 тысяч рублей, при этом она была единственным пригодным для жилья помещением в его собственности. Позднее вышло уточнение, что размер долга — не 10 тысяч, а 40. А согласно информации от судебных приставов, долг гражданина составляет более 50 тысяч рублей.

«Согласно Федеральному закону <...> «Об исполнительном производстве» пристав вправе наложить арест на имущество должника, если долг составляет свыше 3000 рублей. Поскольку иное имущество, кроме недвижимости, не выявлено, был наложен арест на одну из квартир. Подчеркиваем, что данное жилье у должника не является единственным. У него имеется дом в Томском районе, куда также направлялись извещения», — сообщили судебные приставы.

Добавим, что УФССП, Росимущество и новый владелец квартиры будут обжаловать решение прокуратуры.

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