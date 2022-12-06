Авиарейс по маршруту Сочи — Томск вернулся в аэропорт назначения

Фото: Николай Оберемченко / Flightradar

Самолет компании Nordwind Airlines по рейсу Сочи — Томск вернулся в Международный аэропорт Сочи в Адлере вскоре после вылета, следует из открытых данных сервиса для споттеров Flightradar.

На онлайн-табло аэропорта Томска напротив рейса стоит пометка «Задерживается», ориентировочное время прибытия — 19 часов по местному времени.

По обычному расписанию рейс Сочи — Томск прибывает в 9.30 по местному времени, таким образом, задержка составит не менее девяти с половиной часов.

Издание «КП-Томск» обратилось в компанию Nordwind за комментарием насчет причин задержки вылета.

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