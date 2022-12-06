Рейс из Сочи в Томск не смог вылететь из-за неисправных закрылков Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Рейс авиакомпании «Северный ветер» из Сочи в Томск был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT

Вскоре после вылета командир экипажа самолета Boeing-737 доложил диспетчеру о несинхронной уборке закрылков. Такая неисправность приводит к тому, что на правое и левое крылья самолета действует разная подъемная сила, и им становится тяжело управлять.

Впоследствии информацию «КП-Томск» подтвердили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

«Ночью, 6 декабря, экипаж воздушного судна компании Nordwind, следовавшего по маршруту Сочи — Томск, после вылета из Сочи принял решение вернуться в аэропорт вылета по технической причине. После выработки топлива самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Сочи. Пассажиры были расположены в зоне ожидания полетов, с ними работали представители авиакомпании, им были предоставлены прохладительные напитки и горячее питание. Вылет рейса состоялся в 9.17», — сообщили редакции в пресс-службе аэропорта

Добавляется, что 127 пассажиров, среди которых 18 детей, вылетят в Томск другим самолетом.

Читайте также: Жители Томска возмущены рекламой крематория в центре города

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.