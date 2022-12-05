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НовостиОбщество5 декабря 2022 6:56

Режим неблагоприятных метеорологических условий в Томске продлили до 7 декабря

Действие «режима черного неба» растянулось более чем на неделю
Кирилл Гостев
Фото: Ксения Высотина / Виктор Гусейнов

Фото: Ксения Высотина / Виктор Гусейнов

Из-за ясной погоды и слабого ветра в Томске вновь продлили режим неблагоприятных метеоусловий, говорится в сообщении томского гидрометеоцентра.

Режим НМУ будет действовать с 15.00 понедельника, 5 декабря, до 13.00 среды, 7 декабря.

Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий в Томске ввели во вторник, 29 ноября.

«На территории Томска сохранятся неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере», — говорится в сообщении.

При действии режима НМУ предприятиям предписано сократить выбросы загрязняющих веществ на 15-20%, а гражданам — по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и выбирать общественный транспорт.

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