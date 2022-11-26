«КП-Томск» рассказывает о самых громких происшествиях за неделю

Чем запомнилась ушедшая неделя томичам - в нашем материале. Фото: Кирилл Колемасов

Редакция "КП-Томск" продолжает каждую субботу знакомить вас с заметными событиями ушедшей недели. Чем она запомнилась томичам - в нашем материале.

Понедельник, 21 ноября

В БСМП №2 города Томска прошла необычная операция: врачи достали из желудка 11-летней девочки ком волос массой 600 граммов.

Бывшего полицейского в Томске приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за вовлечение в занятия проституцией двух девушек и принуждение к продолжению незаконной деятельности еще шести.

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы РФ планирует рассмотреть законопроект о включении 31 декабря в новогодние каникулы. Законопроект стоит в плане работы комитетов в осенней сессии 2022 года.

Вторник, 22 ноября

В Томске за 10 месяцев введено 88,3 тысячи кв. м. жилья. В сравнении с прошлым годом, это меньше на 19,7%.

Семьям мобилизованных в Томске, чьи дети посещают муниципальные детские сады, вернут уплаченные деньги.

На Новособорной площади в Томске начали монтаж новой новогодней ели. 24-метровое дерево городу в этом году подарила местная компания.

Меру пресечения в виде домашнего ареста для Ивана Кляйна продлили до 19 декабря.

Уже в конце ноября может быть готова смета для восстановления крыши горевшего дома по улице Кулагина. Обычно на разработку таких проектов уходит больше мевсяца.

Среда, 23 ноября

Главой Асиновского района остался Николай Данильчук. Его переизбрали на второй пятилетний срок

В администрации Томского района прошли обыски. Сотрудница администрации Томского района задержана по делу о Корниловской школе.

Стали известны зарплаты муниципальных депутатов. Это стало известно благодаря проекту городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.

Четверг, 24 ноября

Музей Иннокентия Смоктуновского сгорел в селе Татьяновка Шегарского района. Из-за пожара сельчане остались без телевидения и связи. Директор учреждения рассказала об инциденте и дальнейших планах по восстановлению.

В Томске планируют провести публичные слушания по теме градостроительства. Позже их перенесли в научную библиотеку ТГУ.

Транспортный налог для участников СВО был отменен областной думой Томской области.

Препарат от коронавируса "Эвушелд" стал доступен томичам. Его назначают пациентам с ослабленным иммунитетом или противопоказаниям к другим вакцинам.

Пятница, 25 ноября

Крупный пожар произошел на улице Вершинина. В тушении принимали участие почти 30 человек.

Раненым на СВО жителям Томской области выплатят по 300 тысяч рублей. Заявку можно составить через военкомат.

Спустя год после пожара в Томске открылась обновленная "Лента". Мы решили узнать у жителей их эмоции по этому поводу.

Два университета Томска снова попали в рейтинг влиятельных ВУЗов России.

Из-за коммунальной аварии по улице Балтийской потекли потоки воды. Это спровоцировало семибалльные пробки в городе.