Жители Томска 25 ноября стоят в больших пробках

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В Томске сегодня, 25 ноября, автомобилисты встали в большие пробки. Сервис Яндекс.Пробки оценивает ситуацию в городе на 9 баллов.

Самый сильный затор на данный момент на Пушкинской развязке. Автомобили стоят от Комсомольского проспекта, от улицы Пушкина и в сторону Иркутского тракта.

Помимо этого, на данный момент наблюдается большая пробка на улице Красноармейская. Основной затор от перекрестка Никитина до улицы Яковлева. Стоит отметить, что по ул. Яковлева до ул. Пушкина тоже образовалась пробка в 8 баллов.

Также томичи продолжают стоять в заторе на проспекте Ленина от ТПУ до Новособорной площади, на улице Нахимова от пр. Ленина до Коммунального моста и на Московском тракте от ул. Учебная до Коммунального моста.

Напомним, что порыв водопровода на ул. Балтийская вызвал в Томске 7-бальные пробки.

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