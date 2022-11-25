«Дыма было ужас»: в Томске пожар на Вершинина тушили почти 30 человек

В Томске на улице Вершинина произошел крупный пожар, почти 30 человек участвовали в тушении Фото: Кирилл Колемасов

Пресс-служба МЧС сообщает о пожаре в Кировском районе Томска на улице Вершинина. Информация о пожаре поступила поздно вечером 24 ноября, в четверг.

«Томск, ул. Вершинина, 52. Сообщение в 23:26 о возгорании на 2 этаже в комнате общежития (всего 5 этажей)», - говорится в сообщении.

Согласно данным экстренной службы, специалистам удалось ликвидировать пожар на площади 18 квадратных метров. В тушении МЧС задействовала семь специализированных машин и 28 человек. Отмечается, что пострадавших не обнаружено.

В МЧС уточнили, что на Вершинина,52 находится дом коридорного типа.

В социальных сетях в сообществе «Регион-70 Томск» очевидцы поделились подробностями происходившего и тем, как сейчас обстоят дела с погорельцами.

«Да соседи погорели, все залито водой, проводке конец», - сообщила одна из подписчиков сообщества.

«Там дыма было ужас, я думала не сможем дойти до 1 этажа», - прокомментировала ситуацию еще одна из жительниц дома.

«С ними всё нормально [с жителями квартиры]. Сам лично в такси садил. Таксист бесплатно отвезти предложил. Пожарные тоже красавцы. Установили временную батарею даже чтобы не перекрывать половину дома», - сообщает комментатор.

Напомним, в Томской области в селе Татьяновка 23 ноября сгорела комната-музей имени Иннокентия Смоктуновского. Пожар произошел в среду, 23 ноября, здание выгорело полностью. Директор сгоревшего музея Иннокентия Смоктуновского рассказал о планах восстановления здания

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