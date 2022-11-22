В 2022 году в Томске ввели на 20% жилья меньше по сравнению в прошлым годом

В Томской области введено 305,2 тыс. кв. метров жилья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске за 10 месяцев введено 88,3 тысячи кв. м. жилья, говорится на сайте Томскстата. В сравнении с прошлым годом, это меньше на 19,7%.

«За январь-октябрь 2022 года в Томской области введено 305,2 тыс. кв. метров жилья (2847 квартиры), что на 3,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года», - говорится в сообщении.

Что касается ввода жилья в городах и поселках, то там ввод жилья составил 104,6 тысяч кв. метров. В сельской местности введено 200,6 тысяч кв.м метров жилья. Лидером среди всех стал Томский район, здесь построено 168,0 тысяч кв.м.

За 10 месяцев 2022 года юрлицами было построено 60,4 тысячи кв. м, по сравнению с прошлым годом это меньше на 27,6%. 244, 8 тысяч кв.м. введено за счет индивидуального жилищного строительства.

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