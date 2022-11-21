Томские врачи достали из желудка 11-летней девочки 600 граммов волос. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В БСМП №2 города Томска прошла необычная операция: врачи достали из желудка 11-летней девочки ком волос массой 600 граммов, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

Чтобы достать инородное тело, хирурги разрезали брюшную стенку и вскрыли полость желудка. По данным депздрава, это всего лишь третий случай такой операции за последние пять лет.

«Инородное тело таких размеров могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта, поэтому пациентке была незамедлительно проведена операция», - рассказал главный врач детской больницы скорой помощи Андрей Караваев. Врач уточнил, что такой крупный ком может скопиться в желудке из-за привычки жевать волосы.

В больнице добавили, что пациентка уже идет на поправку.

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