В Томске из пожара на Вершинина пожарные спасли 13 человек

Эвакуировали 50 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью в четверг, 24 ноября, в Томске произошел пожар на улице Вершинина. Пресс-служба сообщает о 50 эвакуированных жильцах и 13 спасенных, двое из них - дети.

«Кирпичный 5-ти этажный 1-подъездный жилой дом коридорного типа размером 20х40 м. Возгорание произошло в квартире на 2 этаже. На момент прибытия первого подразделения: сильное задымление со 2 по 5 этаж», - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что специалистам удалось с помощью спасательных устройств спасти 13 человек, в том числе двух детей - девочек 2013 года рождения и 2014 года рождения. Также добавляют, что спасенным не потребовалась помощь медиков, состояние у жильцов было удовлетворительное.

Как результат в комнате 18 квадратных метров обгорели вещи, закоптились стены. Предварительной причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

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