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НовостиОбщество24 ноября 2022 7:25

В Томской области стал доступен препарат от COVID-19 «Эвушелд»

Препарат назначают пациентам с ослабленным иммунитетом или противопоказаниями к другим вакцинам
Кирилл Гостев
В Томске стала доступна вакцина от COVID-19 «Эвушелд».

В Томске стала доступна вакцина от COVID-19 «Эвушелд».

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томскую область поступила партия препарата от COVID-19 «Эвушелд», сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения в своем Telegram-канале. Партия насчитывает 500 доз препарата.

Препарат разработан компанией AstraZeneca и официально зарегистрирован в России. Его назначают пациентам с ослабленным иммунитетом или противопоказаниями к существующим вакцинам. «Эвушелд» уже поступал в Томскую область в январе этого года.

«На сегодняшний день вакцинацию препаратом «Эвушелд» прошли 512 человек. В составе препарата готовые антитела из донорской крови переболевших коронавирусом и готовый иммунитет к COVID-19», — уточнила начальник отдела профилактики облздрава Римма Волошина.

Согласно клиническим исследованиям, «Эвушелд» снижает риск симптоматического протекания COVID-19 на 77%. Препарат назначается пациентам по решению лечащего врача.

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