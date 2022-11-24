В Томской области стал доступен препарат от COVID-19 «Эвушелд»

В Томске стала доступна вакцина от COVID-19 «Эвушелд». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томскую область поступила партия препарата от COVID-19 «Эвушелд», сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения в своем Telegram-канале. Партия насчитывает 500 доз препарата.

Препарат разработан компанией AstraZeneca и официально зарегистрирован в России. Его назначают пациентам с ослабленным иммунитетом или противопоказаниями к существующим вакцинам. «Эвушелд» уже поступал в Томскую область в январе этого года.

«На сегодняшний день вакцинацию препаратом «Эвушелд» прошли 512 человек. В составе препарата готовые антитела из донорской крови переболевших коронавирусом и готовый иммунитет к COVID-19», — уточнила начальник отдела профилактики облздрава Римма Волошина.

Согласно клиническим исследованиям, «Эвушелд» снижает риск симптоматического протекания COVID-19 на 77%. Препарат назначается пациентам по решению лечащего врача.

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