Для участия в публичных слушаниях необходимо оставить заявку. Фото: Кирилл Колемасов

В Томске 28 ноября пройдут публичные слушания в сфере градостроительства. Обсуждение проведут в МКЦ ТПУ (ул. Усова, 13в) с 15.00 до 19.00.

На встрече затронут градостроительную ситуацию в городе, перспективы развития Томска, включая территорию Супервостока. Слушания будут включать в себя несколько тематических блоков.

«Первый блок включает в себя такие вопросы, как основные направления объемно-пространственного планирования территорий и развития городской среды, благоустройство, озеленение, экология», - говорится в сообщении.

Тему транспортной инфраструктуры и состояния инженерных сетей обсудят во втором блоке, а третий затронет социальную инфраструктуру.

Для участия в публичных слушаниях необходимо оставить заявку на сайте мэрии или позвонить по телефону 90-37-30 и указать интересующий блок вопросов.

Читайте также: Застройщик Супервостока и мэрия Томска рассказали о соцобъектах жилого комплекса

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.