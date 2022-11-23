В администрации Томского района прошли обыски

Стройка школы в селе Корнилово. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В Томске задержана председатель комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи Анастасия Елизарова, сообщил в среду Telegram-канал «Милый Томск» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, ранее по данному делу задержали заместителя главы Томского района Дениса Празукина, экс-депутата Владимира Мамонтова, бывшего заместителя губернатора Томской области Евгения Паршуто и главу Томского района Александра Терещенко.

«В Управлении территориального развития Администрации Томского района прошли обыски. <...> Можем предположить, что причина все та же — Корниловская школа», — рассказали в Telegram-канале.

Редакция «КП-Томск» обратилась за комментарием в пресс-службу Следственного комитета Томской области, там пообещали предоставить информацию позже.

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