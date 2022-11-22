Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 7:49

На Новособорной площади в Томске начался монтаж новой новогодней ели

Иллюминацию на ней зажгут 17 декабря
Кирилл Колемасов
Иллюминация на дереве заработает в середине декабря.

Иллюминация на дереве заработает в середине декабря.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске на Новособорной площади начался монтаж новогодней ели. Возведение искусственного дерева началось сегодня утром. Иллюминацию на нем зажгут в середине декабря.

24-метровое дерево в этом году городу подарила одна из местных компаний, Редакция «КП-Томск» отправила запрос в мэрию по поводу судьбы прошлой новогодней ели.

Ранее мы рассказывали, что власти Томска обсудили концепцию новогоднего оформления города

На место привезли детали конструкции.

На место привезли детали конструкции.

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Читайте также: Жительница Томска лишилась 7 тысяч рублей при покупке новогодней ели