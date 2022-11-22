На Новособорной площади в Томске начался монтаж новой новогодней ели

Иллюминация на дереве заработает в середине декабря. Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске на Новособорной площади начался монтаж новогодней ели. Возведение искусственного дерева началось сегодня утром. Иллюминацию на нем зажгут в середине декабря.

24-метровое дерево в этом году городу подарила одна из местных компаний, Редакция «КП-Томск» отправила запрос в мэрию по поводу судьбы прошлой новогодней ели.

Ранее мы рассказывали, что власти Томска обсудили концепцию новогоднего оформления города

На место привезли детали конструкции. Фото: Алёна ГОЛЕВА

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