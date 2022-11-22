На Новособорной площади в Томске начался монтаж новой новогодней ели

Иллюминация на дереве заработает в середине декабря.
Фото: Алёна ГОЛЕВА
В Томске на Новособорной площади начался монтаж новогодней ели. Возведение искусственного дерева началось сегодня утром. Иллюминацию на нем зажгут в середине декабря.
24-метровое дерево в этом году городу подарила одна из местных компаний, Редакция «КП-Томск» отправила запрос в мэрию по поводу судьбы прошлой новогодней ели.
Ранее мы рассказывали, что власти Томска обсудили концепцию новогоднего оформления города
На место привезли детали конструкции.
Фото: Алёна ГОЛЕВА
Читайте также: Жительница Томска лишилась 7 тысяч рублей при покупке новогодней ели