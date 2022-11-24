Жители томского села Татьяновка остались без связи из-за пожара в музее Иннокентия Смоктуновского

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Томской области в селе Татьяновка местные жители остались без связи и без телевидения. Всему виной тот самый пожар, который произошел 23 ноября в музее Иннокентия Смоктуновского. Об этом журналисту "КП-Томск" рассказала директор Томского областного дома искусств Дарья Соловий.

Напомним, что по информации МЧС, о пожаре сообщили в 8.26 утра, тушение огня заняло несколько часов. Помимо комнаты-музея, в здании площадью около 140 квадратных метров располагался сельский клуб.

Директор дома искусств рассказала, что именно в этом музее находилась вышка сотовой связи, благодаря которой в селе был и интернет.

"Именно в этом здании стоял передатчик, который интернет раздавал на всю деревню. Сейчас у них нет ни у кого связи и телевидение рубануло, и на сотовых. Я до кого смогла дозвонилась по обычным, а по мобильной связи ничего не переслать", - рассказала Дарья.

Именно поэтому сотрудники музея не могут предоставить фотографии ущерба пожара.

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