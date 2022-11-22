Смета для восстановления сгоревшей крыши на Кулагина в Томске будет готова до конца ноября

Больше половины жителей дома получили материальную помощь. Фото: Кирилл Колемасов

Проектно-сметная документация для восстановления крыши дома на ул. Кулагина, 35/Салтыкова-Щедрина,37 будет готова до конца ноября, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Нам удалось договориться с проектировщиками, чтобы смета была выполнена за две недели, обычно на разработку таких проектов уходит больше месяца. При этом администрация настояла, чтобы экспертиза этих документов была проведена сразу же», - сообщил и.о. главы администрации Советского района Вячеслав Шипицын.

Уточняется, что уже больше половины жителей дома получили материальную помощь, на эти цели администрация направила более 1,3 млн рублей. В случае сильного повреждения имущество, жители могут обратиться за материальной поддержкой, для людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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