"Лучше приду ночью": жители Томска устроили ажиотаж в открытой после пожара "Ленте" на Елизаровых

К открытию нового здания готовились довольно долго. Фото: Кирилл Колемасов

Спустя год после пожара в Томске открылся обновленный магазин «Гиперлента». В 14:00 в холле здания состоялось официальное открытие. Корреспондент «КП-Томск» побывал на месте событий и узнал у жителей их эмоции по поводу открытия магазина.

Основной поток посетителей ожидается вечером. Фото: Кирилл Колемасов

К открытию нового магазина готовились довольно долго. На предыдущей неделе любопытные горожане приходили к дверям, будучи уверенными, что магазин должен работать. В это время в «Гиперленте» активно велась подготовка, в том числе противопожарная.

«Противопожарная система, установленная в магазинах торговой сети сертифицирована и соответствует всем нормативам и стандартам. Работники «Ленты» проходят необходимые инструктажи и принимают участие в учениях», - рассказала директор магазина Светлана Ахунзянова.

В помещении магазина оказалось немноголюдно. Середина дня и основной поток посетителей ожидается вечером. В магазине можно часто заметить мам с детьми.

Для Оксаны и ее детей "Лента" была магазином №1. Квартира семьи совсем рядом и до момента пожара закупиться на всю неделю не составляло труда.

«Было тяжело обходиться без этого места. Ходили в ближайшие магазины и пользовались доставкой продуктов, потому что выезжать куда-то особо желания нет», - пожаловалась женщина.

Кто-то ждал открытия с момента пожара. Фото: Кирилл Колемасов

Александр и Ирина ждали открытия, можно сказать, с момента пожара. Раньше они жили на Богашевском тракте и это был самый большой и удобный магазин со скидками.

«За этот год мы переехали в Южные ворота, там тоже открылся магазин этой сети. Заехали на открытие погулять, посмотреть», рассказала молодая пара.

Алена живет в общежитии университета неподалеку, учится на первом курсе магистратуры. Для нее это был самый любимый магазин.

«Безумно ждала открытия. Моя общага была в двух шагах от нее, было удобно делать покупки, тем более в том районе нет аналогичного крупного маркета», - уточнила Алена.

Для Анатолия, как он сам выразился, открытие магазина «ни шатко, ни валко». Мужчина живет в конце ул. Фрунзе и весь необходимый набор магазинов всегда под боком.

«Здесь хороший выбор и мне недалеко от дома, хоть я и не любитель кататься за покупками куда-то далеко. Постоянно я сюда приезжать не собираюсь», - поделился Анатолий

Для некоторых открытие магазина «ни шатко, ни валко». Фото: Кирилл Колемасов

Напомним, что пожар в «Ленте» на Елизаровых произошел 21 декабря 2021 года. Его площадь составила 3 500 кв.м. Тушение заняло 11 часов, официальной версией возникновения возгорания был назван поджог в отделе пиротехники. В июне 2022 года началась реконструкция здания, которая заняла полгода. Новый магазин будет работать круглосуточно.

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