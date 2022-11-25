Раненым жителям Томской области на СВО выплатят по 300 тысяч рублей

Некоторые военнослужащие уже получили такие выплаты. Фото: Ксения Высотина

Раненные участники СВО из Томской области получат по 300 тысяч рублей. Такую заявку можно будет составить через военкомат, об этом сообщила журналистам начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

"Если он [военный из Томской области] участвовал в специальной военной операции и получил ранение, то положено выплачивать единовременно 300 тысяч рублей. Данное решение было приято в регионе", - сказала начальник областной соцзащиты.

Марина Киняйкина добавила, что некоторые военнослужащие уже получили такие выплаты.

Напомним, что все мобилизованные жители Томской области также получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Об этом объявил губернатор Томской области Владимир Мазур еще в начале октября.

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