Стали известны зарплаты муниципальных депутатов в Томске. Фото: Владислав Пирогов

Заработная плата муниципальных депутатов в городе Томске составляет 513,7 тысячи рублей в год, как стало известно из проекта городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Величина оплаты труда депутатов, а также выборных должностных лиц местного самоуправленв Томской области регулируется Законом Томской области «О муниципальной службе» и Постановлением Администрации Томской области от 3 июля 2013 года №268а, в которое регулярно вносятся изменения в связи с инфляцией.

В последний раз зарплаты депутатов повышали 30 июня 2022 года. В нем устанавливается размер оплаты труда не только томских депутатов: например, депутаты в Северске получают 493,6 тысячи рублей в год, в Стрежевом — 309,8 тысячи рублей, в муниципальных районах 1-й группы (городские округа, районы области) — 459,6 тысячи рублей.

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