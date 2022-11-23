Задержана сотрудница администрации Томского района по делу о Корниловской школе

Фото: СК по Томской области

Следственное управление СК РФ по Томской области сообщает о задержании сотрудницы Администрации Томского района. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Задержана председатель комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи - заместитель начальника Управления территориального развития Администрации Томского района, подозреваемая в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», - говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, в декабре 2019 года между Управлением территориального развития Администрация Томского района и «СпецМонтажСтрой» заключили контракт по строительству Корниловской средней общеобразовательной школы, в которой должно было обучаться 200 человек.

Добавляется, что в декабре 2019 года «Строительная лаборатория» также заключила контракт по осуществлению строительного контроля школы.

«В 2020 году ООО «Строительная лаборатория» направила в ООО «СпецСтройМонтаж» более двадцати предписаний об устранении выявленных нарушений, которые подрядчиком не были исправлены», - сообщает пресс-служба.

Как результат - здание школы не соответствуют нормативным требованиям и проектной документации, элементы конструкции здания находятся в недопустимом техническом состоянии. Грубые нарушения при строительстве Корниловской школы могут быть опасными для людей, которые будут находиться внутри.

В свою очередь подозреваемая, которая знала о предъявленных нарушениях, и заместитель главы Томского района одобрили счета на оплату, акты о приемке работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат на сумму почти в 14 миллионов рублей. Указанные денежные средства в последствии получил подрядчик «СпецМонтажСтрой». Отмечается, что деньги были переданы на необоснованных правах..

В данный момент подозреваемую задержали, в отношении нее будет выбрана соответствующая мера пресечения.

Напомним, 23 ноября, в среду, в администрации Томского района прошли обыски. Председателя комитета строительства Анастасию Елизарову увезли на допрос.

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