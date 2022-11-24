Облдума Томской области отменила транспортный налог для участников СВО. Фото: Алёна Мищенко/АиФ-Томск

Законодательная Дума Томской области одобрила законопроект об отмене транспортного налога для мобилизованных жителей Томской области и граждан, участвующих в СВО в ином статусе. Голосование по законопроекту состоялось 24 ноября на 16-м заседании текущего созыва Думы.

Напомним, по новому закону платить транспортный налог в Томской области не нужно мобилизованным, добровольцам, военнослужащим по контракту и «иным лицам, несущим службу в зоне СВО».

Льготный период продлится с 1 января 2022 по 31 декабря 2024 года, от уплаты освобождается один автомобиль по выбору налогоплательщика или автомобиль с наибольшей суммой налога при невозможности сделать выбор.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в результате реализации законопроекта бюджет не досчитается 10 млн рублей ежегодно. Поступления по транспортному налогу перечисляются Дорожному фонду Томской области.

Читайте также: В Томской области объявили о планах ввести социальные паспорта для семей мобилизованных