Два университета Томска попали в рейтинг влиятельных вузов России

Университеты Томска попадают в рейтинг во второй раз. Фото: Ксения Высотина

ТГУ и ТПУ попали в рейтинг влиятельных вузов России. Его составил рейтинговое агентство RAEX, университеты Томска попадают в него во второй раз.

НИ ТГУ попал на 18 строчку, НИ ТПУ оказался на 23. При составлении первого рейтинга в 2020 году томский государственный занимал 17 место, а политехническому отдали 20 место. В рейтинге 2020 года присутствовал ТУСУР, он занимал 58 место, но в список 2022 года он не вошел.

Первое место в рейтинге занимает Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, второе досталось Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и третье отдали Санкт-Петербургскому государственному университету.

Место в рейтинге определялось по нескольким критериям, это авторитет среди молодежи, влияние на научное общество, формирование элит и воздействие на интернет-аудиторию.

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