"Там ничего не осталось": стали известны подробности пожара в музее Иннокентия Смоктуновского под Томском

Директор музея рассказала о экспонатах, которые сгорели в здании. Фото: музей Иннокентия Смоктуновского

В Томской области в селе Татьяновка вчера, 23 ноября, сгорела комната-музей имени Иннокентия Смоктуновского. Пожар произошел в среду, 23 ноября, здание выгорело полностью. Тогда сообщалось, что по информации МЧС, о пожаре сообщили в 8.26 утра, тушение огня заняло несколько часов. Помимо комнаты-музея, в здании площадью около 140 квадратных метров располагался сельский клуб.

Журналисту "КП-Томск" удалось пообщаться с директором Томского областного дома искусств Дарья Соловий, которая рассказала о музее до происшествия и возможном восстановлении здания.

Фото: музей Иннокентия Смоктуновского

"Филиал был открыт в 2008 году по инициативе учредителя - Департамента по культуре Администрации Томской области. Экспонаты собирали как. Так как в то время в селе еще были старожилы, те, кто знали родственников Смоктуновских, для жителей это было приятным событием, все очень активировались и помогали в сборе экспозиции. Собрали, что называется, с миру по нитке. Что у кого было, сами жители приносили, рассказывали и из этого составили экспозицию", - сказала Дарья.

Стоит отметить, что основная часть экспозиции представляла собой имитацию избы — дома, в котором жил Смоктуновский, когда был маленьким. Там также была облагорожена территория, задний двор сделали, высадили деревья. Периодически проводились разные мероприятия. В дальнейшем дом искусств возил туда экскурсии по запросам на семиместном автомобиле.

Фото: музей Иннокентия Смоктуновского

"Там была у нас прекрасный сотрудник Непомнящих Лариса, она, к сожалению, год назад умерла. И я к ней, когда уже трудоустроилась, отправляла группы. Когда автомобиля не стало, стали периодически какие-то гиды возить сами группы. Они, бывает, едут по Томскому району какие-то объекты смотреть, и заодно заезжают туда. Очень любили к ней заезжать, потому что она была поклонницей творчества Смоктуновского, ее это искренне задевало, трогала, она искренне этим интересовалась и рассказывала прекрасно. Все возвращались всегда в восторге из Татьяновки. Она группы встречала, поила чаем. Ее тоже, к сожалению, не стало год назад", - добавила директор.

Дарья Соловий также рассказала, что в музее Иннокентия Смоктуновского была собрана хорошая коллекция деревенского быта и простой деревенской утвари. Она считалась одним из самых ценных экспонатов в здании. Помимо этого, дорогим из собранных предметов также была литература по по Смоктуновскому. Альбомы и книги, подписанные им, привезли туда его родственники.

"Личных вещей там практически не было, из того, что передавали родственники, там были галстуки и то, что оставалось у них. Например, кто-то собирал много лет альбом с вырезками из газет, журналов - все упоминания о Смоктуновском и его работах, участии в фильмах, спектаклях. Это был, конечно, весомый архивный документ, всегда любили его показывать, и людям такое интересно посмотреть", - объяснила директор музея.

Осенью в 2022 году с Шегарский район приехал кинорежиссер из Северска. Мужчина снимал фильм и привозил одного из родственника Смоктуновских. Помимо этого, сотрудники музея много лет назад организовали приезд дочки актера.

Фото: музей Иннокентия Смоктуновского

Что касаемо восстановления музея, Дарья затруднялась ответить. Директор надеется на помощь администрации Шегарского района.

"К сожалению, не от нас зависит: здание было не наше, и сложно что-то планировать. Надеемся, что администрация Шегарского района постарается как-то разрешить эту проблему. Село действительно небольшое, это был какой-то небольшой очаг культуры, в котором происходили и какие-то мероприятия, и общие сборы, и встречи жителей. Школу в селе закрыли какое-то время назад. Сейчас, получается, там ничего не осталось", - подытожила Дарья.

Напомним, что в селе Татьяновка местные жители остались без связи и без телевидения. Всему виной тот самый пожар, так как именно в музее Иннокентия Смоктуновского стоял передатчик, который интернет раздавал на всю деревню.

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