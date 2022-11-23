Депутаты Асиновского района переизбрали своим главой Николая Данильчука

Глава Асиновского района Николай Данильчук переизбран на второй срок. Фото: Администрация Асиновского района

Действующего главу Асиновского района Николая Данильчука районные депутаты переизбрали на второй пятилетний срок, сообщила «КП-Томск» замглавы администрации района по управлению делами Татьяна Толкачева.

«22 ноября состоялось заседание Думы Асиновского района, на которой после конкурса было представлено две кандидатуры: Данильчук Николай Александрович и Вульф Александр Владимирович. В ходе голосования за Данильчука проголосовали 100% депутатов: это 16 из 18 присутствовавших на заседании и еще двое, которые передали заявление», — рассказала Толкачева, уточнив, что голосование проходило по открытой процедуре.

Согласно справке на сайте администрации Асиновского района, Николай Данильчук родился в 1962 году в деревне Ивано-Богословка Асиновского района. Окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. Работал в Управлении сельского хозяйства, городской администрации Асина. В 2017 году избран Главой Асиновского района.

Читайте также: Жители Томска поспорили с депутатами о проекте Аникинской развязки

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.