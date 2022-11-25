Через год после пожара в Томске открылась восстановленная «Лента» на Елизаровых

«Лента» на улице Елизаровых в Томске открылась спустя год после пожара. Фото: Кирилл Колемасов

В гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых в Томске 25 ноября состоялось официальное открытие. Торговый центр начал принимать посетителей с 14.00 по местному времени, сообщил корреспондент «КП-Томск» с места событий.

Здание не только восстановили после пожара, но и модернизировали: в частности, появились семь касс самообслуживания и теплая зона для хранения тележек. Кроме того, обновился дизайн фасада.

По словам корреспондента, люди уже делают покупки в гипермаркете, но ажиотажного спроса не наблюдается.

Напомним, пожар в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых произошел 21 декабря 2021 года, официальной причиной назвали поджог. Посетители и персонал эвакуировались, никто не пострадал.

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