В Томске бывшего полицейского осудили на 3,5 года за принуждение к проституции. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Бывшего полицейского в Томске приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за вовлечение в занятия проституцией двух девушек и принуждение к продолжению незаконной деятельности еще шести, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, с мая по июль 2021 года гражданин организовал заведение для занятия проституцией в Томске вместе с еще двумя людьми, один из которых являлся его коллегой. В отношении обоих продолжается расследование.

«Он, используя свое служебное положение, обманным путем вовлек в незаконную деятельность двух девушек, а также принудил к продолжению занятия проституцией еще шестерых, три из которых были подвергнуты насилию и угрозам его применения за отказ от выдвинутого им предложения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговор по делу вынес Октябрьский районный суд города Томска. Обвиняемому назначили 3 с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 10 лет.

На момент публикации приговор не вступил в законную силу.

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