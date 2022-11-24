В Томской области сгорел музей Иннокентия Смоктуновского

В Шегарском районе сгорела комната-музей имени Иннокентия Смоктуновского. Фото: администрация Шегарского района Томской области

В селе Татьяновка Шегарского района Томской области сгорела комната-музей имени Иннокентия Смоктуновского. Пожар произошел в среду, 23 ноября, здание выгорело полностью, сообщили корреспонденту «КП-Томск» в районной администрации.

По информации МЧС, о пожаре сообщили в 8.26 утра, тушение огня заняло несколько часов. Помимо комнаты-музея, в здании площадью около 140 квадратных метров располагался сельский клуб.

«Там находился и клуб, и музей, за зданием посадили аллею из рябин, сцена небольшая. Все, что к дому прилегало, тоже пострадало. Только бюст, который рядом находился, уцелел. Больше ничего не спасли», — сообщила «КП-Томск» начальник отдела культуры, спорта, молодежной политики и туризма Шегарского района Светлана Татарникова.

Собеседница издания возможной причиной пожара назвала неисправность проводки, которую меняли в последний раз в 2007 году при открытии музея.

Иннокентий Смоктуновский — советский и российский актер театра и кино, известный своими ролями в фильмах «Солдаты», «Девять дней одного года», «Берегись автомобиля», экранизации «Гамлета». Родился Смоктуновский в селе Татьяновка в 1925 году, в 2007 году здесь был открыт музей, куда члены семьи актера передали часть его личных вещей.

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