В Томске перенесли публичные слушания по перспективам строительства жилья в библиотеку ТГУ

Обсуждения разобьют на три тематических блока Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Публичные слушания по теме градостроительства пройдут в другом месте. Их организуют в научной библиотеке ТГУ по адресу пр. Ленина, 34а, 28 ноября в 15:00. Площадку поменяли из-за большого количества желающих выразить свое мнение по этой теме.

Ранее мы сообщали, что в Томске пройдут публичные слушания по теме градостроительства. Обсуждения разобьют на три тематических блока, которые затронут планирование территорий и развития городской среды, транспортную инфраструктуру и состояние инженерных сетей, а также социальную инфраструктуру и здравоохранение.

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