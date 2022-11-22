Экс-мэру Томска Ивану Кляйну продлили домашний арест до 19 декабря. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Бывшему мэру города Томска Ивану Кляйну продлили меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 декабря. Об этом корреспонденту «КП-Томск» сообщили в объединенной пресс-службе судейского сообщества Томской области.

«Постановлением Кировского районного суда города Томска от 22 ноября 2022 года срок домашнего ареста обвиняемому Кляйну Ивану Григорьевичу продлен до 19 декабря 2022 года», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что экс-мэра вновь арестовали в мае этого года по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

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