Для жителей Томской области 31 декабря может стать выходным днем

31 декабря со следующего года может стать выходным днем. Фото: Ксения Высотина

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы РФ планирует рассмотреть законопроект о включении 31 декабря в новогодние каникулы. Законопроект стоит в плане работы комитетов в осенней сессии 2022 года.

Общая протяженность новогодних каникул при этом не изменится: в случае одобрения инициативы Госдумой 8 января вместо выходного дня станет рабочим.

Интересно, что законопроект был внесен в нижнюю палату еще 8 декабря 2020 года.

В 2022 году 31 декабря выпадает на выходной день — субботу, поэтому этот день будет рабочим только для тех, кто трудится по шестидневному рабочему графику. В 2021 году его сделали выходным постановлением Правительства.

В 2020 году 31 декабря выпадал на четверг, но во многих регионах его объявили выходным или власти субъекта, или сами работодатели. В частности, в Томской области рабочий день был перенесен на субботу, 26 декабря.

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