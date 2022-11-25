По улице Балтийской в Томске потекли потоки воды из-за коммунальной аварии

В Томске на улице Балтийской перекрыли движение из-за аварии на водопроводных сетях. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске на улице Балтийской, в районе Академгородка, затопило проезжую часть из-за коммунальной аварии. Видео инцидента опубликовали очевидцы в паблике «Регион-70 Томск».

Редакция «АиФ-Томск» выяснила у пресс-службы «Томскводоканала», что порыв произошел на их сетях.

«Повреждение на нашей сети, сейчас производятся работы по устранению. Отключение абонентов производится не будет», — уточнили в пресс-службе.

Из-за аварии на улице Балтийской образовалась пробка. Движение на участке дороги временно перекрыли, организовав объезд аварийного участка через Академгородок.

«Движение на данном участке дороги будет восстановлено после проведения специализированными службами соответствующих работ по приведению дорожного покрытия в нормативное состояние», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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