«КП-Томск» рассказывает о самых громких новостях за прошедшую неделю

Рассказываем вам о самых запоминающихся событиях региона. Фото: Анна Ковалёва

Уходящая неделя в Томской области была насыщена разнообразными событиями. В нашем обзоре расскажем самые яркие новости, которые выделялись на фоне других.

Понедельник, 13 февраля

Неделя началась с аварии на трассе между Тахтамышево и Кафтанчиково. На проезжую часть опрокинулся грузовой автомобиль. Из-за инцидента образовалась многокилометровая пробка.

Трассе Тобольск-Тара-Томск не суждено появиться. Томскавтодор посчитал, что дорога не имеет значимости для Томской области.

В 2023 году регион готовится отремонтировать 211 километров дорог. 70% контрактов с подрядчиками были уже заключены на момент 13 февраля.

На «Лыжню России» в Томске пришли более 5 тысяч томичей. На лыжи встал и глава региона Владимир Мазур.

Максим Лучшев первым подал свою кандидатуру на выборы мэра Томска.

Вторник, 14 февраля

Пост начальника департамента по капстроительству в Томске покинул Александр Суходолов. На его место назначили Арслана Садыкова, который ранее работал в ОАО «ТомскРТС» начальником отдела технической экспертизы.

Новый год давно прошел, а главную елку города на Ново-соборной площади начали убирать только на этой неделе. Параллельно с этим началась подготовка к празднованию масленицы.

Губернатор Владимир Мазур рассказал о ходе главных проектах в Томской области. Глава региона рассказал о ходе работы над межвузовским кампусом, областной детской поликлиникой, третьим мостом и не только.

Среда, 15 февраля

Федеральный грант на развитие передовых инженерных школ в 2023 году получили сразу три университета Томска: ТГУ, ТПУ и ТУСУР. Они успешно защитили свои программы на Совете по грантам.

Томская область вошла в число регионов с самой низкой детской смертностью в СФО. Такая динамика прослеживается на протяжении последних пяти лет.

Мэрия Томска направила в областную администрацию заявку на субсидию для начала работ по третьему мосту.

Также власти города предусмотрели в 2023 году дополнительное финансирование на уборку снега. На эти цели планируют выделить еще 55 млн рублей.

Средняя зарплата врачей в Томской области составила 85,5 тысяч рублей.

Четверг, 16 февраля

Юрию Гурдину, который ранее занимал пост заместителя губернатора по инвестициям, продлили срок ареста до 19 марта. Его обвиняют в растрате 70 миллионов рублей.

Новые правила будут действовать для охотников региона с марта. В частности, правила охоты на боровую и водоплавающую дичь будут изменены.

Неравнодушные томичи объявили сбор средств для кондукторов трамваев. Деньги пойдут на необходимое оборудование и вещи.

Директора дома социального обслуживания «Забота» будут судить за взятку от предпринимателей на сумму 100 тысяч рублей. Она вымогала деньги у коммерческих организаций взамен помощь в заключении контрактов.

Томский священник вернулся из своей поездки на Донбасс и рассказал о происходящем на территории республики. Вместе с тремся сестрами милосердия они помогали людям в больнице на протяжении недели.

В 2022 году в Томской области изъяли почти 85 килограммов наркотических средств. Было перекрыто 9 каналов поставок.

Пятница, 17 февраля

Владиславу Левчугову и Сергею Арефьеву продлили срок ареста. Владелец «Ламы» и следователь останутся под стражей еще 6 месяцев. Для Левчугова попросили домашний арест, мотивировав это тем, что он является учредителем и руководителем компании, производящей самолеты и может помочь в создании беспилотников.

По делу Терещенко и Агеева томский судья объявила о самоотводе. Причины неизвестны.

Замглавы Томского района Денис Празукин получил условный срок. В наказание его лишили свободы на 1 год и 6 месяцев, а также запретили занимать определенные должности.

В праздники поезд Томск-Новосибирск будет курсировать дополнительно. Совершать маршрут он будет ежедневно с 22 по 26 февраля.

Томскавтодор заключил контракт с АО «Автодорстрой» контракт на строительство малого транспортного кольца. Сумма составила 5,5 млн рублей.

В 2022 году суммарно из материнских капиталов было потрачено 57 153 039 рублей. 189 семей региона потратили деньги на строительство частного дома.

Автобусное колесо отлетело в лицо пенсионерки на одной из остановок Томска. Женщина пыталась уйти, не дождавшись скорой, но очевидцы ее остановили. Водителю грозит штраф в 500 рублей.