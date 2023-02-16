"Ракета HIMARS попала в аптеку рядом с больницей": священник из Томска посетили жителей Донецка и рассказал о происходящей там ситуации

Фото: предоставлено героями

Председатель епархиального социального отдела протоиерей Николай Абрамов и три сестры милосердия посетили Донецкую народную республику. Служители церкви помогали людям в больнице на протяжении недели, рассказывает издание "МК в Томске".

"За день до нашего приезда, ракета HIMARS попала в аптеку рядом с больницей, где мы работали. Да и во время нашего пребывания в Донецке было несколько так называемых прилетов", - говорит Николай Абрамов.

Фото: предоставлено героями

Больница, в которой трудился священник, находились мирные жители и солдаты. Как отмечает Николай, военных было гораздо больше. Из-за того, что данная больница находилась совсем рядом с зоной СВО, бывали дни, когда томские священнослужители вызывалась в приемное отделение больницы для помощи в приеме раненых военных и гражданских.

Помимо помощи в медицинском учреждении, священник и сестры заготавливали питьевую воду для пациентов. По словам Николая, добровольцы помогали доставлять воду в больницу в 5-10 литровых бутылях.

Фото: предоставлено героями

Как рассказывает священник, несмотря на то, что мирные жители уже устали от постоянных обстрелов, почти никто из пациентов не впадал в уныние.

"Скорее это всего защитная реакция психики на длительный стресс, в котором дончане пребывают девять последних лет", - рассказал Николай.

Священнослужители пробыли там неделю и готовы приехать еще раз.