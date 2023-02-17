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НовостиОбщество17 февраля 2023 7:35

Поезд Томск-Новосибирск будет дополнительно курсировать в праздники

С 23 по 26 февраля из Томска в Новосибирск можно будет ездить ежедневно.
Анастасия Талалаева
Архив КП

Архив КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

Скорый поезд №869 Новосибирск – Томск и №870, следующий в обратном направлении, будут перевозить пассажиров ежедневно в праздничные дни, 22-26 февраля. Об этом рассказали в пресс-службе областной администрации.

Западно-Сибирская железная дорога ввела дополнительный состав в расписание скорых поездов из Томска в Новосибирск и обратно из-за повышенного спроса, который ежегодно возникает в период длинных выходных.

Сообщается, что расписание электричек останется прежним: 6.35 (Томск-2) - 6.56 (Томск-1) - 11.27 (Новосибирск-Главный). И в обратном направлении: 17.30 (Новосибирск-Главный) - 21.58 (Томск-1) - 22.13 (Томск-2).

"Приобрести билеты можно за 10 дней до отправления поезда в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также в железнодорожных кассах", - сказано в сообщении.